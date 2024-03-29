Городским службам поручили очистить от снега тротуары и проезды

– привели слова градоначальника в мэрии.

«Потепление не за горами, поэтому в приоритете подготовка низинных территорий – мы не должны допустить подтоплений. Уборка проезжих частей у нас налажена, чего нельзя сказать о тротуарах. Пешеходные зоны, остановки и внутриквартальные проезды необходимо привести в надлежащий вид. Со следующей недели начинаем использовать вакуумную технику и малогабаритные машины»,