Возрастное ограничение 18+
Городским службам поручили очистить от снега тротуары и проезды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ходе еженедельного совещания с главами районов мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил очистить от снега тротуары и внутриквартальные проезды. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе администрации.
Кроме этого, городской глава призвал приступить к восстановлению дорожного полотна, и так как погода пока не позволяет «нормально» вести ремонтные работать, мэр агитировал использовать холодный асфальт.
Ранее мэрия сообщала о готовности городских служб к весеннему половодью.
«Потепление не за горами, поэтому в приоритете подготовка низинных территорий – мы не должны допустить подтоплений. Уборка проезжих частей у нас налажена, чего нельзя сказать о тротуарах. Пешеходные зоны, остановки и внутриквартальные проезды необходимо привести в надлежащий вид. Со следующей недели начинаем использовать вакуумную технику и малогабаритные машины»,
– привели слова градоначальника в мэрии.
Кроме этого, городской глава призвал приступить к восстановлению дорожного полотна, и так как погода пока не позволяет «нормально» вести ремонтные работать, мэр агитировал использовать холодный асфальт.
Ранее мэрия сообщала о готовности городских служб к весеннему половодью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Эльмаше расширят проезжую часть улицы Фрезеровщиков
21 марта 2024
21 марта 2024