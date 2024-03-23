Мэрия Екатеринбурга завила о готовности городских служб к весеннему паводку





– сообщили «Вечерним ведомостям» к мэрии. «Участники совещания доложили о готовности гидротехнических сооружений к пропуску весенних паводковых вод и выполнении организационно-технических мероприятий по предотвращению возможности подтопления территорий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Представители городских службы отчитались перед заместителем мэра Алексеем Бубнов на заседание противопаводковой комиссии и готовности Екатеринбурга к весеннему половодью.Там также добавили, что в соответствии с постановлением градоначальника в городе сформированы аварийные бригады и подготовлена техника для ликвидации последствий возможного подтопления. Подчеркивается, что во всех районах работают противопаводковые комиссии.