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Мэрия Екатеринбурга завила о готовности городских служб к весеннему паводку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Представители городских службы отчитались перед заместителем мэра Алексеем Бубнов на заседание противопаводковой комиссии и готовности Екатеринбурга к весеннему половодью.
Там также добавили, что в соответствии с постановлением градоначальника в городе сформированы аварийные бригады и подготовлена техника для ликвидации последствий возможного подтопления. Подчеркивается, что во всех районах работают противопаводковые комиссии.
«Участники совещания доложили о готовности гидротехнических сооружений к пропуску весенних паводковых вод и выполнении организационно-технических мероприятий по предотвращению возможности подтопления территорий»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» к мэрии.
Там также добавили, что в соответствии с постановлением градоначальника в городе сформированы аварийные бригады и подготовлена техника для ликвидации последствий возможного подтопления. Подчеркивается, что во всех районах работают противопаводковые комиссии.
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