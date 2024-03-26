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Бастрыкин потребовал доклад о случившемся в свердловской шахте «Кальинская»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после обвала в шахте «Кальинская» в посёлке Калье на севере Свердловской области.
Напомним, что в результате под обвалом в шахте оказались двое горнорабочих. Одного из них удалось спасти, а второго достали на поверхность уже мертвым.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении «Следкома».
Напомним, что в результате под обвалом в шахте оказались двое горнорабочих. Одного из них удалось спасти, а второго достали на поверхность уже мертвым.
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