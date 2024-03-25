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СК возбудил уголовное дело из-за обвала на шахте «Кальинская»

17.01 Понедельник, 25 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) ради расследования обвала на шахте «Кальинская».

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело»,

– говорится в сообщении СК.


Сейчас следователи допрашивают очевидцев и руководство предприятия, а также изучают документацию о проводивших работах и инструктаже по технике безопасности.

Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника заявляли, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали.

По последним данным, одного из горнорабочих – 32-летнего Алексея Амозова – спасатели подняли на поверхность. Он в сознании. Второго рабочего – 27-летнего Кирилл Лоскутова – продолжают искать.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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