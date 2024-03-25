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СК возбудил уголовное дело из-за обвала на шахте «Кальинская»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) ради расследования обвала на шахте «Кальинская».
Сейчас следователи допрашивают очевидцев и руководство предприятия, а также изучают документацию о проводивших работах и инструктаже по технике безопасности.
Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника заявляли, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали.
По последним данным, одного из горнорабочих – 32-летнего Алексея Амозова – спасатели подняли на поверхность. Он в сознании. Второго рабочего – 27-летнего Кирилл Лоскутова – продолжают искать.
«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело»,
– говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи допрашивают очевидцев и руководство предприятия, а также изучают документацию о проводивших работах и инструктаже по технике безопасности.
Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника заявляли, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали.
По последним данным, одного из горнорабочих – 32-летнего Алексея Амозова – спасатели подняли на поверхность. Он в сознании. Второго рабочего – 27-летнего Кирилл Лоскутова – продолжают искать.
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