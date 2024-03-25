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Одного из рабочих шахты «Кальинская» вызволили из-под завалов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Одного из горнорабочих, оказавшихся в ловушке в шахте «Кальинская» в посёлке Калье на севере Свердловской области, удалось вызволить из-под завалов.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР). Сообщается, что шахтер в сознании. В ближайшее время его доставят в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее в пресс-службе СУБРа заявляли, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали. Прокуратура начала проверку.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР). Сообщается, что шахтер в сознании. В ближайшее время его доставят в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее в пресс-службе СУБРа заявляли, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали. Прокуратура начала проверку.
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