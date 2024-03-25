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Второго горняка не смогли спасти после обвала в шахте «Кальинская»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Второго горняка не смогли спасти после обвала в шахте «Кальинская» в посёлке Калье на севере Свердловской области. 27-летнего Кирилла Лоскутова подняли на поверхность мёртвым.
В пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР), которому принадлежит шахта, пообещали семье погибшего выплатить 3 миллиона рублей.
Спасательные работы на этом завершились.
В СК сообщили, что по факту гибели рабочего будет дана правовая оценка. Тело погибшего направят на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Напомним, что другой горнорабочий смог выжить – 32-летнего Алексея Амозова доставили в больницу для оказания всей необходимой помощи. Сейчас в связи с обвалом в шахте расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР), которому принадлежит шахта, пообещали семье погибшего выплатить 3 миллиона рублей.
Спасательные работы на этом завершились.
В СК сообщили, что по факту гибели рабочего будет дана правовая оценка. Тело погибшего направят на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Напомним, что другой горнорабочий смог выжить – 32-летнего Алексея Амозова доставили в больницу для оказания всей необходимой помощи. Сейчас в связи с обвалом в шахте расследуется уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
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