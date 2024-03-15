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В Каменске-Уральском на пенсионерку упала ледяная глыба
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском пенсионерка стала жертвой ледяной глыбы, упавшей на пожилую женщину, когда она проходила мимо дома на улице 2-ая Рабочая, №99 «А». Прокуратура проводит проверку.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в минувшую субботу, 16 марта, примерно 18.20. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после схода наледи женщина сама обратилась в скорую.
Сейчас надзорный орган намерен выяснить, кто обслуживает дом, с крыши которого, упала наледь.
Напомним, что на прошлой неделе от рухнувшей на голову глыбы льда пострадал трёхлетний мальчик. К счастью, всё обошлось – серьёзных повреждений у ребёнка не нашли.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в минувшую субботу, 16 марта, примерно 18.20. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после схода наледи женщина сама обратилась в скорую.
Сейчас надзорный орган намерен выяснить, кто обслуживает дом, с крыши которого, упала наледь.
Напомним, что на прошлой неделе от рухнувшей на голову глыбы льда пострадал трёхлетний мальчик. К счастью, всё обошлось – серьёзных повреждений у ребёнка не нашли.
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