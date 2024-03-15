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Маленькая жертва упавшей в Екатеринбурге ледышки уже дома
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Напугавшее сегодня многих родителей короткое видео, в котором на маленького мальчика с крыши одной из екатеринбургских многоэтажек падает ком снега, как оказалось имеет счастливый закадровый конец. Ребёнок уже дома.
Инцидент произошёл на улице Широкореченской. Игравший возле дома трёхлетний мальчик упал и потерял сознание от удара слетевшего с крыши куска заледеневших осадков. Это заметили взрослые и обратились с ребёнком за медицинской помощью. В Детской городской клинической больнице №9 помимо визуального осмотра он прошёл компьютерную томографию.
Серьёзных повреждений врачи у ребёнка, быстро пришедшего в себя, не обнаружили и отправили домой. На всякий случай его ещё какое-то время будут наблюдать врачи больницы по месту жительства, — пишет городской портал Е1.
Меж тем, хэппи-энд для малыша и его родителей может оказаться совсем не таким счастливым для управляющей компании, в чьей ответственности находится обслуживание дома, с крыши которого упала ледышка. Прокурорская проверка уже началась и не остановится только потому, что маленький пострадавший обошёлся без госпитализации.
Инцидент произошёл на улице Широкореченской. Игравший возле дома трёхлетний мальчик упал и потерял сознание от удара слетевшего с крыши куска заледеневших осадков. Это заметили взрослые и обратились с ребёнком за медицинской помощью. В Детской городской клинической больнице №9 помимо визуального осмотра он прошёл компьютерную томографию.
Серьёзных повреждений врачи у ребёнка, быстро пришедшего в себя, не обнаружили и отправили домой. На всякий случай его ещё какое-то время будут наблюдать врачи больницы по месту жительства, — пишет городской портал Е1.
Меж тем, хэппи-энд для малыша и его родителей может оказаться совсем не таким счастливым для управляющей компании, в чьей ответственности находится обслуживание дома, с крыши которого упала ледышка. Прокурорская проверка уже началась и не остановится только потому, что маленький пострадавший обошёлся без госпитализации.
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