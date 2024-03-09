В Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика с крыши пятиэтажки рухнула глыба льда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на голову трёхлетнего мальчика с крыши рухнула глыба льда, когда он играл с лопаткой под окнами пятиэтажного дома на Широкореченской. От удара ребёнок потерял сознание.Инцидент произошёл сегодня, 15 марта, примерно в 14.10. Сейчас сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района устанавливают обстоятельства произошедшего. В том числе они выясняют, кто отвечает за содержание дома и проведение сезонных работ по очистке кровли от снега и льда. Также ведомством были запрошены документы из больницы, в которой сейчас находится мальчик, для определения степени тяжести причиненного пострадавшему вреда здоровью.По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.