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Администрация екатеринбургского «Пекина» после забастовки обещала не поднимать аренду
Скрин из видео: «Екатское чтиво»
Администрация торгового центра «Пекин» в Екатеринбурге после забастовки продавцов «Таганского ряда» пошла на уступки и обещала сохранить стоимость аренды на прежнем уровне.
Об этом сообщает «Екатское чтиво» со ссылкой на одного из продавцов. При этом представители торгового центра заявили телеграм-изданию, что они и не собирались повышать стоимость аренды площадей, заверив, что арендаторы неправильно их поняли.
Напомним, что вчера в «Пекин», помимо полиции, приезжали представители консульства Киргизии. Они обещали принять участие в переговорах с руководством торгового центра.
Об этом сообщает «Екатское чтиво» со ссылкой на одного из продавцов. При этом представители торгового центра заявили телеграм-изданию, что они и не собирались повышать стоимость аренды площадей, заверив, что арендаторы неправильно их поняли.
Напомним, что вчера в «Пекин», помимо полиции, приезжали представители консульства Киргизии. Они обещали принять участие в переговорах с руководством торгового центра.
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