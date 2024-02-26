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Ситуацией в екатеринбургском ТЦ «Пекин» заинтересовалось консульство Киргизии
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к бастующим продавцам с «Таганского ряда» в торговом центре «Пекин» приехали представители консульства Киргизии.
Об этом сообщает 66.ru. По данным издания, представители консульства намерены принять участие в переговорах с руководством торгового центра, но это должно произойти завтра. Сегодня продавцов просят открыть магазины и работать.
Представители «Пекина» заявили, что продавцы якобы не стали открывать магазины из-за того, что решили отоспаться после тяжёлых выходных, пишет телеграм-канал Ural Mash.
Об этом сообщает 66.ru. По данным издания, представители консульства намерены принять участие в переговорах с руководством торгового центра, но это должно произойти завтра. Сегодня продавцов просят открыть магазины и работать.
Представители «Пекина» заявили, что продавцы якобы не стали открывать магазины из-за того, что решили отоспаться после тяжёлых выходных, пишет телеграм-канал Ural Mash.
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В Екатеринбурге продавцы с «Таганского ряда» устроили забастовку
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26 февраля 2024