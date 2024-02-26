Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургский «Пекин» приехала полиция
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургский торговый центр «Пекин», где продавцы «Таганского ряда» устроили забастовку из-за повышения стоимости аренды, приехала полиция.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили, что сообщений и заявлений в территориальный ОВД не поступало и что сейчас в торговом центре всё спокойно. По данным портала «Е1», это не совсем так. Издание пишет, что к продавцам подходят люди, которые представляются сотрудникам правоохранительных органов, и якобы угрожают.
Сегодня к продавцам «Таганского ряда» также приезжали представители консульства Киргизии.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили, что сообщений и заявлений в территориальный ОВД не поступало и что сейчас в торговом центре всё спокойно. По данным портала «Е1», это не совсем так. Издание пишет, что к продавцам подходят люди, которые представляются сотрудникам правоохранительных органов, и якобы угрожают.
«У вас могут быть проблемы. У нас массовые сборища запрещены. Больше двух человек нельзя собираться»,
– приводят слова мужчины в издании, который, как утверждается, перед этим «кидался» на камеру корреспондента и пытался запретить съёмку. Какую службу мужчина представляет, он не рассказал.
Сегодня к продавцам «Таганского ряда» также приезжали представители консульства Киргизии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге продавцы с «Таганского ряда» устроили забастовку
26 февраля 2024
26 февраля 2024