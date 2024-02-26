В екатеринбургский «Пекин» приехала полиция

– приводят слова мужчины в издании, который, как утверждается, перед этим «кидался» на камеру корреспондента и пытался запретить съёмку. Какую службу мужчина представляет, он не рассказал.

«У вас могут быть проблемы. У нас массовые сборища запрещены. Больше двух человек нельзя собираться»,