В свердловском Минздраве прокомментировали заявления сотрудников кушвинской скорой

приводят ответ ведомства в телеграм-канале 66.ru.

«У некоторых сотрудников это вызвало возражения. Разъяснения были даны администрацией больницы. В последние сутки служба работала и работает стабильно. Все вызовы обслужены, в том числе с госпитализацией в Нижний Тагил (в соответствии с маршрутизацией). Жалоб со стороны жителей нет»,