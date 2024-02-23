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В свердловском Минздраве прокомментировали заявления сотрудников кушвинской скорой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что сотрудников кушвинской скорой, которые беспокоились из-за того, что на смену выходит только одна бригада, уведомляли об изменениях в графике работы в начале февраля.
В центральной городской больницей Кушвы также заверили, что график составляли ещё в декабре, и объяснили, что внести изменения им пришлось из-за того, что часть работников отказались работать по совместительству с 1 февраля. Также, по словам представителя больницы, в конце месяца три фельдшера ушли на больничный.
«У некоторых сотрудников это вызвало возражения. Разъяснения были даны администрацией больницы. В последние сутки служба работала и работает стабильно. Все вызовы обслужены, в том числе с госпитализацией в Нижний Тагил (в соответствии с маршрутизацией). Жалоб со стороны жителей нет»,
– приводят ответ ведомства в телеграм-канале 66.ru.
В центральной городской больницей Кушвы также заверили, что график составляли ещё в декабре, и объяснили, что внести изменения им пришлось из-за того, что часть работников отказались работать по совместительству с 1 февраля. Также, по словам представителя больницы, в конце месяца три фельдшера ушли на больничный.
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