Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать

– приводят слова медработников в издании.

«Мы запрашивали график смен. Вышли в ночную смену, но работодатель сказала: "Вы к работе не допущены". Этот график принесли только сейчас, никому не показали из работников. Хотя по закону нас должны уведомлять о графике за месяц»,