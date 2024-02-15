Возрастное ограничение 18+
Сотрудники кушвинской скорой заявили, что им не дают работать
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники службы скорой помощи Центральной городской больницей Кушвы, которые жаловались на переработки, низкую зарплату, плохое состояние пунктов «скорой» и нехватку кадров, заявили, что им не дают работать.
Они рассказали об этом порталу 66.ru. Медики связывают это с их обращением к Владимиру Путину, которое они записали в середине января. По их словам, сотрудников, учувствовавших в видеообращении, начали отстранять от работы, оставляя в ночную смену одну бригаду, вместо положенных в двух. Такое решение им не стали никак объяснять.
Медики считают, что сокращение рабочих бригад создает угрозу здоровью и жизни населения.
Напомним, после видеообращения сотрудников кушвинской скорой в больницу выезжали комиссия Минздрава и замгубернатора Павел Креков, который обещал помочь медицинским работникам, в том числе разобраться с переработками.
Они рассказали об этом порталу 66.ru. Медики связывают это с их обращением к Владимиру Путину, которое они записали в середине января. По их словам, сотрудников, учувствовавших в видеообращении, начали отстранять от работы, оставляя в ночную смену одну бригаду, вместо положенных в двух. Такое решение им не стали никак объяснять.
«Мы запрашивали график смен. Вышли в ночную смену, но работодатель сказала: "Вы к работе не допущены". Этот график принесли только сейчас, никому не показали из работников. Хотя по закону нас должны уведомлять о графике за месяц»,
– приводят слова медработников в издании.
Медики считают, что сокращение рабочих бригад создает угрозу здоровью и жизни населения.
Напомним, после видеообращения сотрудников кушвинской скорой в больницу выезжали комиссия Минздрава и замгубернатора Павел Креков, который обещал помочь медицинским работникам, в том числе разобраться с переработками.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дмитрий Бахтин вышел на пикет к полпредству в Екатеринбурге с обращением к Владимиру Путину
15 февраля 2024
15 февраля 2024
В связи с праздничными днями в Свердловской области изменится график движения электричек
22 февраля 2024
22 февраля 2024
Юный спортсмен из хоккейной команды, угодившей в смертельное ДТП в Невьянском районе, вышел из комы
19 февраля 2024
19 февраля 2024