Обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе оставили в СИЗО

– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб защитников не нашел оснований для вмешательства в постановления Невьянского городского суда. Оба обвиняемых останутся под арестом по 28 марта включительно»,