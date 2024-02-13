Возрастное ограничение 18+
Обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе оставили в СИЗО
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Свердловский областной суд оставил под стражей двух обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе с участием автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду.
Напомним, авария произошла 29 января 2024 года, когда дети возвращались после соревнований домой. В результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
После этого СК возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса Игоря Миненко по части 5 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»; и в отношении владельца транспортной компании Евгения Лобова по части 3 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
31 января Невьянский городской суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Постановление обжаловали в вышестоящей инстанции.
Напомним, авария произошла 29 января 2024 года, когда дети возвращались после соревнований домой. В результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
После этого СК возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса Игоря Миненко по части 5 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»; и в отношении владельца транспортной компании Евгения Лобова по части 3 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
31 января Невьянский городской суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Постановление обжаловали в вышестоящей инстанции.
«Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб защитников не нашел оснований для вмешательства в постановления Невьянского городского суда. Оба обвиняемых останутся под арестом по 28 марта включительно»,
– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два человека погибли в ДТП на Сервоском тракте
13 февраля 2024
13 февраля 2024