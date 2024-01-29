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Тренер попавшей в ДТП детской хоккейной команды скончался в машине скорой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Тренер детской хоккейной команды, попавшей в смертельное ДТП в Невьянском районе Свердловской области, скончался в машине «скорой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Погибшим в аварии тренером оказался Виталий Плешков – заслуженный педагог, тренировавший в последние годы детские и юношеские хоккейные команды «Кедр» (Новоуральск) и «Орлан» (Стерлитамак).
Плешаков работал в Спортивной школе олимпийского резерва в Новоуральске. 8 января он отметил своё 67-летие.
По данным «КП-Екатеринбург», детская хоккейная команда возвращалась из Уфы с пересадкой в Челябинске – до Челябинска команда ехала на поезде, затем пересела в злополучный автобус.
«По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли три человека, которые ехали на легковом автомобиле. Ещё один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи»,
– говорится в сообщении ведомства.
Погибшим в аварии тренером оказался Виталий Плешков – заслуженный педагог, тренировавший в последние годы детские и юношеские хоккейные команды «Кедр» (Новоуральск) и «Орлан» (Стерлитамак).
Плешаков работал в Спортивной школе олимпийского резерва в Новоуральске. 8 января он отметил своё 67-летие.
По данным «КП-Екатеринбург», детская хоккейная команда возвращалась из Уфы с пересадкой в Челябинске – до Челябинска команда ехала на поезде, затем пересела в злополучный автобус.
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