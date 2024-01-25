Детская хоккейная команда пострадала в смертельном ДТП в Невьянском районе





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства. «На место ДТП выехал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Невьянском районе произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Сообщается о трёх погибших и шестерых пострадавших.Авария произошла сегодня, 29 января, около 09.30 в четырёх километрах от Серовского тракта в сторону посёлка Верх-Нейвинский. Детей везли из Челябинска в ЗАТО Новоуральск. Они возвращались домой с соревнований. В составе команды было 18 ребят и один тренер.По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где в это время ехал легковой автомобиль Citroën – его водитель и двое пассажиров скончались на месте ДТП. сообщается, что травмы получили тренер и двое детей. Их доставили в больницу для оказания помощи.Также прокуратура намерена проверить исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей и выяснить проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр.