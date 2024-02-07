Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад по делу об избиении учеников в коррекционной школе Новоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как продвигается расследование дела об избиении учеников в коррекционной школе Новоуральска.
Напомним, что в новоуральской школе №1 учитель во время урока ударил девочку, сидевшую за партой. От удара она едва не упала со стула. Инцидент случился ещё в прошлый понедельник, 5 февраля. Новоуральцы пишут, что видео было в тот же день передано в органы опеки, где пообещали передать его в полицию. Однако реакция на инцидент последовала только вчера, после того как видео разошлось по региональным и федеральным СМИ — сначала прокуратура заявила о проведении проверки, затем СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои).
Дело пока бесфигурантное, но вероятным подозреваемым по нему может стать учитель, которого уже обвиняли в насилии над детьми – мама одного из учеников школы заявила изданию Ura.ru, что он бил её сына по ногам и животу, но тот случай спустили на тормоза.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что в новоуральской школе №1 учитель во время урока ударил девочку, сидевшую за партой. От удара она едва не упала со стула. Инцидент случился ещё в прошлый понедельник, 5 февраля. Новоуральцы пишут, что видео было в тот же день передано в органы опеки, где пообещали передать его в полицию. Однако реакция на инцидент последовала только вчера, после того как видео разошлось по региональным и федеральным СМИ — сначала прокуратура заявила о проведении проверки, затем СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои).
Дело пока бесфигурантное, но вероятным подозреваемым по нему может стать учитель, которого уже обвиняли в насилии над детьми – мама одного из учеников школы заявила изданию Ura.ru, что он бил её сына по ногам и животу, но тот случай спустили на тормоза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Глава СК потребовал доклад о ДТП в Первоуральске, где пострадал десятилетний пешеход
07 февраля 2024
07 февраля 2024
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения собак на девочку в Нижнем Тагиле
12 февраля 2024
12 февраля 2024
В Новоуральске педагог коррекционной школы ударил ученицу
12 февраля 2024
12 февраля 2024