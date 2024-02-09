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В Новоуральске педагог коррекционной школы ударил ученицу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Новоуральске в коррекционной школе №1 педагог ударил ученицу с такой силой, что девочка чуть не вылетела из-за парты. Момент засняли одноклассники.
Видео с урока, где учитель поднял руку на ребёнка, опубликовали в сообществе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск» во «ВКонтакте» родителем одного из учеников. По его словам, учителя-мужчины не первый год избивают детей, но даже после того, как вопрос поднимался, ситуация не изменилась.
В УМВД по Новоуральску сообщили, что обращение по данному факту они зарегистрировали и уже организовали проверку.
Видео с урока, где учитель поднял руку на ребёнка, опубликовали в сообществе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск» во «ВКонтакте» родителем одного из учеников. По его словам, учителя-мужчины не первый год избивают детей, но даже после того, как вопрос поднимался, ситуация не изменилась.
«Так зачем вы шли за такие деньги работать туда, зная, что ребята там такие? И это не единичный случай. Там детей, у которых инвалидность, также избивают»,
– написал местный житель.
В УМВД по Новоуральску сообщили, что обращение по данному факту они зарегистрировали и уже организовали проверку.
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