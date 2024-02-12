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Прокуратура намерена проверить новоуральскую школу, где педагог ударил ученицу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Новоуральска решила проверить местную коррекционную школу, где педагог во время урока ударил свою ученицу, сидевшую за первой партой.
Ранее родители сообщали, что учителя-мужчины не первый год избивают особенных детей.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании, а также требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,
– сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Ранее родители сообщали, что учителя-мужчины не первый год избивают особенных детей.
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В Новоуральске педагог коррекционной школы ударил ученицу
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