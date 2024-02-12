СК возбудил уголовное дело после инцидента в новоуральской коррекционной школе

– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

«Сегодня в следственный отдел по ЗАТО Новоуральск поступило сообщение о применении физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса. По этому факту территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 116 УК РФ – побои»,