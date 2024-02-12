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СК возбудил уголовное дело после инцидента в новоуральской коррекционной школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в Новоуральске по статье о побоях после того, как педагог местной коррекционной школы поднял руку на свою ученицу.
Следователи также намерены выяснить были ли подобные инциденты в школе ранее.
Напомним, что о надзорных мероприятиях также сообщали в полиции и прокуратуре. Руководство учреждение заявляло об увольнения учителя после служебной проверки.
«Сегодня в следственный отдел по ЗАТО Новоуральск поступило сообщение о применении физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса. По этому факту территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 116 УК РФ – побои»,
– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Следователи также намерены выяснить были ли подобные инциденты в школе ранее.
Напомним, что о надзорных мероприятиях также сообщали в полиции и прокуратуре. Руководство учреждение заявляло об увольнения учителя после служебной проверки.
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