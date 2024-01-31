ВООПИиК попросило свердловское ведомство по охране памятников сберечь дом Топоркова

написали волонтёры «Том Сойер Феста» в своём телеграм-канале.

«Письмо направил председатель общества, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Артем Геннадьевич Демидов. Делимся этой новостью с большой благодарностью к ВООПИиК за неравнодушие и внимание к наследию в нашем городе»,