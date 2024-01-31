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ВООПИиК попросило свердловское ведомство по охране памятников сберечь дом Топоркова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) направило официальное письмо начальнику управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области с просьбой включить дом Топоркова на Чернышевского, 6 в реестр памятников.
Ранее заявку на включение дома Топоркова в реестр объектов культурного наследия народов уже подавал руководитель градозащитной общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. Письмо ВООПИиК в данной ситуации лишнем не становится, а наоборот повышает ценность здания.
Напомним, что дом на Чернышевского, 6 волонтеры отреставрировали в 2019 году, и с тех пор следили за ним. Но 23 января 2024 году к зданию подогнали строительную технику и стали демонтировать здание. Снос удалость остановить после того, как ситуацией заинтересовались прокуратура и следственный комитет.
В конце января волонтёры «Том Сойер Феста» установили возле дома камеру с видом на здание, чтобы можно было наблюдать за его сохранностью в режиме онлайн.
«Письмо направил председатель общества, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Артем Геннадьевич Демидов. Делимся этой новостью с большой благодарностью к ВООПИиК за неравнодушие и внимание к наследию в нашем городе»,
– написали волонтёры «Том Сойер Феста» в своём телеграм-канале.
Ранее заявку на включение дома Топоркова в реестр объектов культурного наследия народов уже подавал руководитель градозащитной общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. Письмо ВООПИиК в данной ситуации лишнем не становится, а наоборот повышает ценность здания.
Напомним, что дом на Чернышевского, 6 волонтеры отреставрировали в 2019 году, и с тех пор следили за ним. Но 23 января 2024 году к зданию подогнали строительную технику и стали демонтировать здание. Снос удалость остановить после того, как ситуацией заинтересовались прокуратура и следственный комитет.
В конце января волонтёры «Том Сойер Феста» установили возле дома камеру с видом на здание, чтобы можно было наблюдать за его сохранностью в режиме онлайн.
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