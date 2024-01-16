В Екатеринбурге ночью начали сносить отреставрированный волонтёрами «Том Сойер Феста» дом XIX века Снос начали в день рождения координатора «Том Сойер Феста»

Волонтёры «Том Сойер Феста» возле дома Топоркова после завершения реставрации в 2019 году. Фото: сайт фестиваля

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторических зданий и среды силами волонтёров и спонсоров. Как правило, объектами фестиваля становятся исторические здания, не имеющие охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия, поскольку наличие статуса значительно усложняет процедуру проведения работ волонтёрами — по закону в случае с ОКН они могут проводиться только лицензированными Минкультуры организациями.

Координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дёгтева сказала, что новый собственник внезапно отменил встречу по поводу судьбы здания

На табличке указаны названия компаний, участвовавших в реставрации дома Топоркова

Новый собственник здания, Максим Пузанков был немногословен





говорится в сообщении на портале Федресурс Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2022 по делу № А56-2437/2022 гражданин Пузанков Максим Сергеевич (ИНН 781424594303) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

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