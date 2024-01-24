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Прокуратура и следственный комитет заинтересовались сносом «Дома Топоркова» в Екатеринбурге

20.16 Четверг, 25 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге остановлен снос деревянного строения, значащегося как «Жилой дом псаломщика Н.П. Топоркова». Работы заморожены на неопределённый срок после вмешательства прокуратуры и следственного комитета.

С некоторым опозданием (снос дома Топоркова начался ещё 23 января), но официальные органы заинтересовались законностью уничтожения здания, которое хоть и не обладает охранным статусом, но расположено в охранной зоне сразу двух объектов культурного наследия регионального значения («Две лавки» и «Дом Рязанова И.Д.»). Согласно закону, все работы в такой зоне могут проводиться только при наличии проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Однако, подобных документов пока что предъявлено не было.

Проверкой занимается прокуратура Ленинского административного района Екатеринбурга. Свою проверку организовал и следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга следственного управления СК России по Свердловской области. Так совпало, что о проверках законности сноса деревянного строения на улице Чернышевского обе госорганизации объявили после того, как в защиту дома Топоркова высказался небезызвестный российский журналист и политический деятель, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В центре Екатеринбурга прямо сейчас варварски сносят «Дом Топоркова» ХIX века. Историческое здание на улице Чернышевского, 6 несколько лет назад было восстановлено волонтерами и градозащитниками под эгидой проекта «Том Сойер Фест», став украшением города. Но теперь эту красоту отправляют под нож, полностью перечеркивая труд и усердие волонтеров. Новый собственник — явно, с ведома городских властей, отказавшись от переговоров с градозащитниками, под покровом ночи начал снос здания. На этом месте коммерсанты планируют новую стройку. Это не только плевок в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие, но и прямое нарушение закона: «Дом Топоркова» находится в охранной зоне двух объектов культурного наследия. Без разрешения органа охраны памятников — никакой снос здесь невозможен», — написал депутат в соцсетях.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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