Прокуратура и следственный комитет заинтересовались сносом «Дома Топоркова» в Екатеринбурге

«В центре Екатеринбурга прямо сейчас варварски сносят «Дом Топоркова» ХIX века. Историческое здание на улице Чернышевского, 6 несколько лет назад было восстановлено волонтерами и градозащитниками под эгидой проекта «Том Сойер Фест», став украшением города. Но теперь эту красоту отправляют под нож, полностью перечеркивая труд и усердие волонтеров. Новый собственник — явно, с ведома городских властей, отказавшись от переговоров с градозащитниками, под покровом ночи начал снос здания. На этом месте коммерсанты планируют новую стройку. Это не только плевок в лицо всем, кто восстанавливает наше историческое наследие, но и прямое нарушение закона: «Дом Топоркова» находится в охранной зоне двух объектов культурного наследия. Без разрешения органа охраны памятников — никакой снос здесь невозможен», — написал депутат в соцсетях.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости