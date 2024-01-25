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В Екатеринбурге над домом Топоркова установили круглосуточное видеонаблюдение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские волонтёры «Том Сойер Феста», которые в 2019 году занимались восстановлением дома псаломщика Топоркова, установили камеру с видом на здание – теперь следить за его сохранностью можно онлайн.
Напомним, на прошлой неделе начался снос исторического здания. Волонтёры и градозащитники сразу забили тревогу из-за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, однако спасать от уничтожения дом власти начали только после того как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Хинштейн.
После этого прокуратура объявила о вынесении предписания о приостановке работ, о их незаконности также заявила Свердлохранкультура. Кроме того, последняя внесла здание в перечень объектов, обладающих признаками ОКН.
Напомним, на прошлой неделе начался снос исторического здания. Волонтёры и градозащитники сразу забили тревогу из-за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, однако спасать от уничтожения дом власти начали только после того как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Хинштейн.
После этого прокуратура объявила о вынесении предписания о приостановке работ, о их незаконности также заявила Свердлохранкультура. Кроме того, последняя внесла здание в перечень объектов, обладающих признаками ОКН.
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