Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге над домом Топоркова установили круглосуточное видеонаблюдение

11.31 Среда, 31 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские волонтёры «Том Сойер Феста», которые в 2019 году занимались восстановлением дома псаломщика Топоркова, установили камеру с видом на здание – теперь следить за его сохранностью можно онлайн.

Напомним, на прошлой неделе начался снос исторического здания. Волонтёры и градозащитники сразу забили тревогу из-за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, однако спасать от уничтожения дом власти начали только после того как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Хинштейн.

После этого прокуратура объявила о вынесении предписания о приостановке работ, о их незаконности также заявила Свердлохранкультура. Кроме того, последняя внесла здание в перечень объектов, обладающих признаками ОКН.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Прокуратура и следственный комитет заинтересовались сносом «Дома Топоркова» в Екатеринбурге
25 января 2024
В Екатеринбурге собирают подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
27 января 2024
В Екатеринбурге ночью начали сносить отреставрированный волонтёрами «Том Сойер Феста» дом XIX века
24 января 2024
Том Сойер Фест отправил подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
28 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:58 В Карпинске на площади 800 «квадратов» вспыхнул цех с паллетами
12:32 Гордума Екатеринбурга отказала в проведении публичных слушаний по судье парка 50-летия ВЛКСМ
11:59 Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева нашла виновных в нежелании молодёжи работать учителями
11:31 В Екатеринбурге над домом Топоркова установили круглосуточное видеонаблюдение
11:17 В Первоуральске начался суд над бывшим шалинским участковым
10:39 Четверть екатеринбуржцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве
10:04 В Нижнесергинском районе под колёсами «Газели» погиб пешеход
09:34 Насмерть сбившего восемь человек в Лесном водителя ПАЗика оправдали
21:01 В Екатеринбурге начинают формировать содержимое «молодёжной» Капсулы времени
20:08 Ради новых детсада и школы у собственников будут изымать участки на Уктусе
19:30 Стали известны обстоятельства гибели водителя «КАМАЗа» на территории Сысертского района
19:07 Первоуральский «Водоканал» крупно оштрафовали за загрязнение почвы
18:16 В честь первого президента России Ельцин Центр объявит день открытых дверей
17:36 Сергей Шойгу прибыл с визитом в Екатеринбург
17:11 В свердловском посёлке мужчина застрелил соседа после конфликта из-за неубранного снега
16:35 Екатеринбурженку, у которой дочка утонула в ванной, лишили свободы на один год
15:59 «УГМК-Застройщик» и Сбербанк обещали сохранить условия льготной ипотеки
15:32 В Свердловской области на 16% вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз
14:58 СК начал проверку из-за рухнувшей на екатеринбуржца плитки
14:07 В Екатеринбурге определили парки для голосования за благоустройство
14:04 Суд в Екатеринбурге оставил без изменений меру пресечения по делу математика Мифтахова
13:46 В Екатеринбурге на 86 году из жизни ушёл создатель Музея звукозаписи Борис Кошелев
13:09 В Сысертском районе произошла смертельная с участием двух грузовиков
12:32 В Екатеринбурге бывшего таможенника наказали за взятку и раскрытие налоговой тайны
11:58 В Невьянске водителя и владельца автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, задержали
11:36 Организовавших нарколабораторию в сарае екатеринбуржцев приговорили к большим срокам
Все новости Свердловской области
11:38 Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
18:44 Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней
18:15 В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
15:44 В Финляндии из-за масштабной забастовки отменят более 500 авиарейсов и остановят поезда
12:20 Допрос о пристрастии. Как в коллегии присяжных заподозрили заинтересованное лицо
18:31 В Германии врачи университетских клиник объявили о забастовке
16:43 СК: в Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу
15:59 Во Франции проходят массовые акции протеста водителей такси
14:49 Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы
13:57 Власти подтвердили сообщения о сбитом над ярославским НПЗ беспилотнике
13:34 Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров
12:49 В Тюмени из-за коммунальной аварии девушка упала в яму с кипятком
11:24 Во Франции протестующие фермеры предупредили об «осаде» Парижа
18:53 В ХМАО глава города извинился перед женщиной, которой пришлось два дня рыть могилу
17:43 В США заключенного впервые казнили с помощью азота, накануне прошли массовые протесты
16:22 Суд в Москве снова продлил арест корреспонденту Wall Street Journal Гершковичу
18:15 Во Франции проходят массовые протесты фермеров, недовольных политикой правительства
16:59 ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за «военные фейки»
16:17 Гладков: все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета погибли
14:31 В Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области
14:19 Губернатор Белгородской области сообщил о происшествии в Корочанском районе
19:11 В ГД внесли законопроект, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним
17:54 В Петербурге сотрудник завода спас терьера, попавшего в спрессованный мусор
16:56 Samsung разрабатывает датчик для измерения глюкозы, который не требует прокола
14:57 Надеждин собрал 101 тысячу подписей для регистрации кандидатом в президенты РФ
13:01 В ГД предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак
Все новости России и мира
13:20 Валерий Сухих: Молодежная повестка находит своё отражение в СМИ
12:58 В Карпинске на площади 800 «квадратов» вспыхнул цех с паллетами
12:32 Гордума Екатеринбурга отказала в проведении публичных слушаний по судье парка 50-летия ВЛКСМ
11:59 Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева нашла виновных в нежелании молодёжи работать учителями
11:31 В Екатеринбурге над домом Топоркова установили круглосуточное видеонаблюдение
11:17 В Первоуральске начался суд над бывшим шалинским участковым
11:14 В память о блокаде Ленинграда прикамские приставы приняли участие в викторине
10:39 Четверть екатеринбуржцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве
10:04 В Нижнесергинском районе под колёсами «Газели» погиб пешеход
09:34 Насмерть сбившего восемь человек в Лесном водителя ПАЗика оправдали
21:01 В Екатеринбурге начинают формировать содержимое «молодёжной» Капсулы времени
20:08 Ради новых детсада и школы у собственников будут изымать участки на Уктусе
19:30 Стали известны обстоятельства гибели водителя «КАМАЗа» на территории Сысертского района
19:07 Первоуральский «Водоканал» крупно оштрафовали за загрязнение почвы
18:16 В честь первого президента России Ельцин Центр объявит день открытых дверей
17:36 Сергей Шойгу прибыл с визитом в Екатеринбург
17:11 В свердловском посёлке мужчина застрелил соседа после конфликта из-за неубранного снега
16:35 Екатеринбурженку, у которой дочка утонула в ванной, лишили свободы на один год
15:59 «УГМК-Застройщик» и Сбербанк обещали сохранить условия льготной ипотеки
15:32 В Свердловской области на 16% вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз
14:58 СК начал проверку из-за рухнувшей на екатеринбуржца плитки
14:07 В Екатеринбурге определили парки для голосования за благоустройство
14:07 В «Горьковке» отметят 200-летие выдающегося уральского краеведа Наркиза Чупина
14:04 Суд в Екатеринбурге оставил без изменений меру пресечения по делу математика Мифтахова
13:46 В Екатеринбурге на 86 году из жизни ушёл создатель Музея звукозаписи Борис Кошелев
13:09 В Сысертском районе произошла смертельная с участием двух грузовиков
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK