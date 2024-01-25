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«Скорая помощь» в Кушве частично перешла в режим «итальянской забастовки»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Кушве многие бригады «Скорой помощи» отказались работать сверхурочно. Это было сделано в знак протеста против низких зарплат и необходимости часто брать на себя дополнительные смены из-за нехватки в городе кадров.
Тревожные вести, связанные с тяжёлым положением водителей и медиков «Скорой», приходят из Кушвы уже скоро месяц. Медики уже записывали обращение к президенту РФ, жаловались губернатору, писали в разные инстанции. Но, похоже, не смотря на обещания чиновников разных уровней, по-настоящему помочь «Скорой помощи» никто не хочет. Поэтому кушвинские работники и решились на забастовку, правда, в самой мягкой её форме.
«Итальянская забастовка» — это форма протеста, которая предполагает неукоснительное исполнение протестующими установленных правил и своих рабочих обязанностей. Но не более того! Никаких сверхурочных, дополнительных смен. Протестующие работают «от звонка до звонка» и ни на какие уступки работодателю не идут, пока не будут выполнены их требования.
Требования кушвинских бригад «Скорой помощи» никак не назвать «наглыми». Они элементарны и явно направлены не из желания сказочно обогатиться за счёт работодателя. Более того, большинство этих требований, если будут исполнены, улучшат работу «Скорых», а, значит, скажутся и на обслуживании больных (а, может, и жизнь кому-то спасут). В списке этих требований: увеличение количества выездных бригад до пяти, обустройство гаража для карет «Скорой помощи», ремонт здания медицинского учреждения, обеспечение медиков летней и зимней спецодеждой. Ну, и надбавки за стаж и за ночные смены.
Пока требования эти не выполнены, бригады «скорых» с 1 февраля выезжают на вызовы только в установленные рабочими контрактами часы. Впрочем, «бастовать по-итальянски» решились не все. Как рассказал в разговоре с ресурсом «NAKANUNE.RU» председатель первичной организации профсоюза «Действие» от больницы в Кушве Александр Макарихин, некоторые медики опять вышли на сверхурочную работу по просьбе руководства больницы.
Ранее сообщалось, что ситуацией, сложившейся со службой «Скорой помощи» Центральной городской больницей Кушвы, заинтересовалась прокуратура. В свою очередь, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обещал закупить для работников спецодежду, передать в Кушву четыре машины «Скорой» и решить вопрос с дополнительной оплатой сверхурочных часов работы.
Тревожные вести, связанные с тяжёлым положением водителей и медиков «Скорой», приходят из Кушвы уже скоро месяц. Медики уже записывали обращение к президенту РФ, жаловались губернатору, писали в разные инстанции. Но, похоже, не смотря на обещания чиновников разных уровней, по-настоящему помочь «Скорой помощи» никто не хочет. Поэтому кушвинские работники и решились на забастовку, правда, в самой мягкой её форме.
«Итальянская забастовка» — это форма протеста, которая предполагает неукоснительное исполнение протестующими установленных правил и своих рабочих обязанностей. Но не более того! Никаких сверхурочных, дополнительных смен. Протестующие работают «от звонка до звонка» и ни на какие уступки работодателю не идут, пока не будут выполнены их требования.
Требования кушвинских бригад «Скорой помощи» никак не назвать «наглыми». Они элементарны и явно направлены не из желания сказочно обогатиться за счёт работодателя. Более того, большинство этих требований, если будут исполнены, улучшат работу «Скорых», а, значит, скажутся и на обслуживании больных (а, может, и жизнь кому-то спасут). В списке этих требований: увеличение количества выездных бригад до пяти, обустройство гаража для карет «Скорой помощи», ремонт здания медицинского учреждения, обеспечение медиков летней и зимней спецодеждой. Ну, и надбавки за стаж и за ночные смены.
Пока требования эти не выполнены, бригады «скорых» с 1 февраля выезжают на вызовы только в установленные рабочими контрактами часы. Впрочем, «бастовать по-итальянски» решились не все. Как рассказал в разговоре с ресурсом «NAKANUNE.RU» председатель первичной организации профсоюза «Действие» от больницы в Кушве Александр Макарихин, некоторые медики опять вышли на сверхурочную работу по просьбе руководства больницы.
Ранее сообщалось, что ситуацией, сложившейся со службой «Скорой помощи» Центральной городской больницей Кушвы, заинтересовалась прокуратура. В свою очередь, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обещал закупить для работников спецодежду, передать в Кушву четыре машины «Скорой» и решить вопрос с дополнительной оплатой сверхурочных часов работы.
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