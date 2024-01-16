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Глава свердловского Минздрава пообещал помочь сотрудникам кушвинской «скорой»
Фото: телеграм-канал «Не для протокола»
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов пообещал помочь сотрудникам кушвинской «скорой», которые жаловались на низкие зарплаты, переработки и плохое состояние транспорта и отделения скорой помощи.
По данным близкого к губернатору телеграм-канала «Не для протокола», Андрей Карлов предложил медработникам создать коллективный договор, в котором будут прописаны все выплаты стимулирующего характера. Также он пообещал закупить для работников спецодежду и передать для их «скорой» четыре машины. С переработками он тоже обещал разобраться.
По данным близкого к губернатору телеграм-канала «Не для протокола», Андрей Карлов предложил медработникам создать коллективный договор, в котором будут прописаны все выплаты стимулирующего характера. Также он пообещал закупить для работников спецодежду и передать для их «скорой» четыре машины. С переработками он тоже обещал разобраться.
«В ближайшее время Минздрав проведет конференцию, где обсудят все вопросы, волнующие фельдшеров, медсестер и водителей»,
– сообщает телеграм-канал.
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Прокуратура заинтересовалось кушвинской «скорой», сотрудники которой жаловались на условия труда
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