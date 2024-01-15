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Прокуратура заинтересовалось кушвинской «скорой», сотрудники которой жаловались на условия труда
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура заинтересовалась службой скорой помощи Центральной городской больницей Кушвы, работники которой жаловались на переработки, низкую зарплату, плохое состояние пунктов «скорой» и нехватку кадров.
Сейчас прокуратура намерена проверить, как руководством больницы соблюдается трудовое законодательство и законодательство о здравоохранении, и выяснить, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений и транспорта и сколько средств на это выделяли.
Ранее портал 66.ru публиковал видеообращение сотрудников службы скорой помощи кушвинской больницы к Владимиру Путину.
После этого также близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщил о том, что замгубернатора Павел Креков взял ситуацию в Кушве на контроль. Сегодня по этому случаю в городе работает комиссия Минздрава.
Сейчас прокуратура намерена проверить, как руководством больницы соблюдается трудовое законодательство и законодательство о здравоохранении, и выяснить, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений и транспорта и сколько средств на это выделяли.
Ранее портал 66.ru публиковал видеообращение сотрудников службы скорой помощи кушвинской больницы к Владимиру Путину.
После этого также близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщил о том, что замгубернатора Павел Креков взял ситуацию в Кушве на контроль. Сегодня по этому случаю в городе работает комиссия Минздрава.
«Она проверят штатное расписание, как начисляются зарплаты, в каких условиях работают сотрудники и как жителям оказывают помощь. О результатах проверки и принятых решениях доложат губернатору»,
– говорится в сообщении канала.
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