Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева нашла виновных в нежелании молодёжи работать учителями

– приводят слова вице-мэра в 66.RU.

«СМИ должны продюсировать учителей, поднимать их престиж […]. Чтобы молодёжь не уходила, нам нужно, чтобы со стороны СМИ был позитивный отклик […]. Не пишите один негатив. Сейчас мнение мам в песочнице становится важнее мнения экспертов. А педагоги, безусловно, эксперты»,