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Вице-мэр Екатеринбурга Сибирцева нашла виновных в нежелании молодёжи работать учителями
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Заместитель екатеринбургского мэра Екатерина Сибирцева нашла виновных в нежелании молодых людей работать учителями. По её словам, молодёжь не идёт работать в школы не из-за низких зарплат, а из-за того, как журналисты преподносят их работу в СМИ.
Напомним, что ранее родители учащихся 175-й школы обвинили учителя индийского происхождения, который преподает детям английский язык, в оскорблениях. Тогда мэрия заступилась за учителя, заявив, что не видит нарушений в его работе, но позже в интернете появилось видео, где, предположительно, тот же учитель показывал детям неприличные жесты. После этого в школу нагрянули сотрудники ПНД.
«СМИ должны продюсировать учителей, поднимать их престиж […]. Чтобы молодёжь не уходила, нам нужно, чтобы со стороны СМИ был позитивный отклик […]. Не пишите один негатив. Сейчас мнение мам в песочнице становится важнее мнения экспертов. А педагоги, безусловно, эксперты»,
– приводят слова вице-мэра в 66.RU.
Напомним, что ранее родители учащихся 175-й школы обвинили учителя индийского происхождения, который преподает детям английский язык, в оскорблениях. Тогда мэрия заступилась за учителя, заявив, что не видит нарушений в его работе, но позже в интернете появилось видео, где, предположительно, тот же учитель показывал детям неприличные жесты. После этого в школу нагрянули сотрудники ПНД.
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