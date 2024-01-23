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В екатеринбургскую школу с индийским учителем нагрянула полиция
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в школу, где английский язык ведёт учитель из Индии, нагрянули сотрудники ПНД. Они опросили учеников и педагогов по поводу конфликта с учителем индийского происхождения, передаёт URA.RU со ссылкой на свой источник.
Речь идёт об учителе английского языка Наяне Малике, который, со слов родителей детей, называл своих учеников «тупицами» и «обезьянами» на английском из-за того, что они плохо усваивают материал. Сам Наян Малик обвинения в свою сторону опровергает.
В администрации города за учителя тоже заступились, заявив, что мэрия нарушений в методах преподавания не нашла. Однако позже издание опубликовало видео, на котором видно, как педагог показывать ученикам неприличные жесты.
Речь идёт об учителе английского языка Наяне Малике, который, со слов родителей детей, называл своих учеников «тупицами» и «обезьянами» на английском из-за того, что они плохо усваивают материал. Сам Наян Малик обвинения в свою сторону опровергает.
В администрации города за учителя тоже заступились, заявив, что мэрия нарушений в методах преподавания не нашла. Однако позже издание опубликовало видео, на котором видно, как педагог показывать ученикам неприличные жесты.
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