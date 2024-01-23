Мэрия Екатеринбурга не нашла нарушений в методах преподавания учителя из Индии

написал Наян Малик на своей странице во «ВКонтакте».

«Дорогие мои ученики, друзья и коллеги! Пожалуйста, не путайте. Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно»,