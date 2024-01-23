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Мэрия Екатеринбурга не нашла нарушений в методах преподавания учителя из Индии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга не нашла нарушений в методах преподавания учителя из Индии Наяна Малика, который ведёт английский язык в 175-й школе. Родители обвинили его в том, что он якобы оскорблял их детей на английском.
Со слов родителей, Наян Малик выдаёт домашнее задание на английском языке, не объясняя материал. На русском, как они утверждают, он говорит плохо, а на английском – «с чудовищным акцентом». Из-за этого, с их слов, дети не могут понять материал, который он им даёт, а учитель, как заявляется, обзывает своих учеников «тупицами» и «обезьянами» на английском языке, пишет информационное агентство URA.RU.
Кроме этого, родители обвиняют учителя в том, что он не выстраивает с детьми коммуникацию и не поддерживает дисциплину в классе, так как они уверены, что он вместо того, чтобы заниматься с детьми, выдаёт им задание на урок и утыкается в телефон.
Сам педагог все обвинения в свой адрес отрицает, называя их ложными. Он также заявил, что готов принимать критику в свой адрес, если она является уместной.
В администрации Екатеринбурга нарушений в методах преподавания учителя из Индии не нашли, заявив изданию, что он является гражданином России и имеет достаточный уровень русского языка для того, чтобы преподавать в школе. Там также подчеркнули, что Наян Малик получил в Индии высшее педагогическое образование, которое признаётся в России и позволяет ему учитель детей.
Касательно ситуации с оскорблениями представители городской администрации пообещали провести внутреннее расследование, подчеркнув, что ранее обращений по данному поводу к ним не поступало.
Ещё одна претензия родителей связана с тем, что в группе изучения иностранного языка не должно быть боле 15 человек, а в их классе эта норма не соблюдается. В мэрии объяснили, что класс объединили в одну группу из-за того, что второй учитель английского уволился, и, чтобы дети не пропускал материал, было приятно решение об объединении.
Со слов родителей, Наян Малик выдаёт домашнее задание на английском языке, не объясняя материал. На русском, как они утверждают, он говорит плохо, а на английском – «с чудовищным акцентом». Из-за этого, с их слов, дети не могут понять материал, который он им даёт, а учитель, как заявляется, обзывает своих учеников «тупицами» и «обезьянами» на английском языке, пишет информационное агентство URA.RU.
Кроме этого, родители обвиняют учителя в том, что он не выстраивает с детьми коммуникацию и не поддерживает дисциплину в классе, так как они уверены, что он вместо того, чтобы заниматься с детьми, выдаёт им задание на урок и утыкается в телефон.
Сам педагог все обвинения в свой адрес отрицает, называя их ложными. Он также заявил, что готов принимать критику в свой адрес, если она является уместной.
«Дорогие мои ученики, друзья и коллеги! Пожалуйста, не путайте. Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно»,
– написал Наян Малик на своей странице во «ВКонтакте».
В администрации Екатеринбурга нарушений в методах преподавания учителя из Индии не нашли, заявив изданию, что он является гражданином России и имеет достаточный уровень русского языка для того, чтобы преподавать в школе. Там также подчеркнули, что Наян Малик получил в Индии высшее педагогическое образование, которое признаётся в России и позволяет ему учитель детей.
«Домашнее задание учитель выдает на английском языке, не всегда давая пояснения на русском языке, так как в соответствии с Федеральным образовательным стандартом учащиеся шестого класса должны понимать на слух обращенную речь учителя при непосредственном общении»,
– подчеркнули в мэрии.
Касательно ситуации с оскорблениями представители городской администрации пообещали провести внутреннее расследование, подчеркнув, что ранее обращений по данному поводу к ним не поступало.
Ещё одна претензия родителей связана с тем, что в группе изучения иностранного языка не должно быть боле 15 человек, а в их классе эта норма не соблюдается. В мэрии объяснили, что класс объединили в одну группу из-за того, что второй учитель английского уволился, и, чтобы дети не пропускал материал, было приятно решение об объединении.
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