Возрастное ограничение 18+
В алапаевской школе №1 заметили тараканов
Фото: «Алапаевск [online]» / vk.com
В Алапаевске родители учащихся школы №1 сообщили о насекомых в классах. По их словам, в образовательном учреждении завелись тараканы.
Ранее родители первоклассников из екатеринбургской школы №142 в Горном щите сообщали о мышах в кабинетах. После этого в мэрии объяснили появление грызунов сельской местностью и пообещали провести внеплановую обработку.
«Когда уже будут приняты меры по поводу тараканов в школе №1 Алапаевска? Скоро дети будут домой в портфелях носить тараканов»,
– приводят слова негодующих родителей в сообществе «Алапаевск [online]».
Ранее родители первоклассников из екатеринбургской школы №142 в Горном щите сообщали о мышах в кабинетах. После этого в мэрии объяснили появление грызунов сельской местностью и пообещали провести внеплановую обработку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В 142-й школе Екатеринбурга завелись мыши
23 января 2024
23 января 2024
В Екатеринбурге пропал 15-летний ученик 146-й школы
23 января 2024
23 января 2024