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В 142-й школе Екатеринбурга завелись мыши

10.57 Вторник, 23 января 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Родители первоклассников 142-й екатеринбургской школы в Горном Щите сообщили, что в классах на первом этаже завелись мыши. Накануне, 22 января, дети заметили в кабинете двух мышек. Их поймали старшеклассники.

Родителей эта ситуация сильно беспокоит, так как грызуны нередко являются переносчиками различных заболеваний. Более того, на первом этаже, где видели мышек, находится столовая. Одна из мам предполагает, что грызуны не завелись в школе, если бы там проводили специальную обработку.

Однако мышки не единственная проблема школы. Со слов всё той же мамы, в 142-й школе не хватает мест ученикам. Там учатся полторы тысячи детей, старое здание учебного заведения на такое не рассчитано, пишет портал «Е1».

Кроме этого, в здание учреждения протекает крыша. На потолке в классах и коридорах можно заметить разводы от подтеков.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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