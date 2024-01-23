Мэрия Екатеринбурга объяснила появление мышей в 142-й школе сельской местностью

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.

«Даратизация проводится планово один раз в месяц. Последняя была на прошлой неделе, 17 января. Школа находится в сельской местности, есть вероятность проникновения мышей-полевок. Внеплановая обработка от грызунов запланирована на 29 января»,