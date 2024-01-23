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Мэрия Екатеринбурга объяснила появление мышей в 142-й школе сельской местностью
Фото: Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга объяснили появление мышей в 142-й школе в Горном Щите сельской местностью. Обработку от грызунов, по данным мэрии, в школе проводят ежемесячно.
Там также добавили, комментируя протечки в крыше, что на ремонт кровли екатеринбургской школы №142 было запланировано выделение субсидии в размере одного миллиона рублей. Кроме этого, школу хотят закрыть на капитальный ремонт при наличии финансирования в 2025 году.
«Даратизация проводится планово один раз в месяц. Последняя была на прошлой неделе, 17 января. Школа находится в сельской местности, есть вероятность проникновения мышей-полевок. Внеплановая обработка от грызунов запланирована на 29 января»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
Там также добавили, комментируя протечки в крыше, что на ремонт кровли екатеринбургской школы №142 было запланировано выделение субсидии в размере одного миллиона рублей. Кроме этого, школу хотят закрыть на капитальный ремонт при наличии финансирования в 2025 году.
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В 142-й школе Екатеринбурга завелись мыши
23 января 2024
23 января 2024