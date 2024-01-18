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Катавшего сына на снегокате по сысертским дорогам отца наказали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отца, который катал сына по сысертским дорогам на снегокате, привязанном к автомобилю, наказали. Об этом сообщила помощник главы МВД России Ирина Волк.
На 59-летнего жителя посёлка Бобровского сотрудники ГИБДД составили протоколы по части 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) и части 3.1 статьи 12.5 (управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента) КоАП РФ. Также досталось и матери ребёнка. На неё инспектор ПДН составила протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) – за то, что она отпустила ребёнка кататься на снегокате, прицепившись к машине.
Напомним, что после того, как история с неразумным «развлечением» получила огласку в СМИ, и мужчину начала искать полиция, он сам явился в отделение, чтобы дать показания. Ситуацией также заинтересовался глава СКР.
На 59-летнего жителя посёлка Бобровского сотрудники ГИБДД составили протоколы по части 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) и части 3.1 статьи 12.5 (управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента) КоАП РФ. Также досталось и матери ребёнка. На неё инспектор ПДН составила протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) – за то, что она отпустила ребёнка кататься на снегокате, прицепившись к машине.
Напомним, что после того, как история с неразумным «развлечением» получила огласку в СМИ, и мужчину начала искать полиция, он сам явился в отделение, чтобы дать показания. Ситуацией также заинтересовался глава СКР.
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Глава СКР заинтересовался мужчиной, который катал ребёнка по дорогам сысертского посёлка
18 января 2024
18 января 2024