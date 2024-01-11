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В Сысертском районе мальчик из-за отца едва не угодил под колёса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлке Бобровский Сысертского района мальчик едва не угодил под колёса из-за опрометчивой идеи его отца, решившего покатать сына на снегокате, привязав его к автомобилю.
Опасное «развлечение» попало на видеорегистратор одного из местного жителей, подъезжавшего в тот момент к перекрестку улиц Комиссарова и Краснодеревцев, через который проезжал чёрный Range Rover с ребёнком позади. На видео, попавшем в сеть, видно, что ребёнок чудом не попал под колёса автомобиля, двигавшегося в перпендикулярном направлении.
В ГИБДД сообщили, что отца, додумавшегося до такого «аттракциона» для сына, уже ищут.
Опасное «развлечение» попало на видеорегистратор одного из местного жителей, подъезжавшего в тот момент к перекрестку улиц Комиссарова и Краснодеревцев, через который проезжал чёрный Range Rover с ребёнком позади. На видео, попавшем в сеть, видно, что ребёнок чудом не попал под колёса автомобиля, двигавшегося в перпендикулярном направлении.
В ГИБДД сообщили, что отца, додумавшегося до такого «аттракциона» для сына, уже ищут.
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