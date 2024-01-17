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Катавшего ребёнка на снегокате по сысертским дорогам мужчину нашли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мужчину, который катал мальчика на снегокате, привязанном к автомобилю, по дорогам сысертского посёлка Бобровский, нашли. Он добровольно явился в полицию, чтобы дать показания.
По данным помощника министра МВД Ирины Волк, им оказался 59-летний житель данного населённого пункта. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Теперь в рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщила Ирина Волк.
По данным помощника министра МВД Ирины Волк, им оказался 59-летний житель данного населённого пункта. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Теперь в рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщила Ирина Волк.
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