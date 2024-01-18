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Глава СКР заинтересовался мужчиной, который катал ребёнка по дорогам сысертского посёлка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СКР заинтересовался мужчиной, который катал ребёнка по дорогам сысертского посёлка Бобровский на снегокате, привязанном к машине. Из-за такого «аттракциона» мальчик едва не оказался под колёсами другого автомобиля.
Напомним, что после того, как история с неразумным «развлечением» получила огласку в СМИ, и мужчину начала искать полиция, он сам явился в отделение, чтобы дать показания.
«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что после того, как история с неразумным «развлечением» получила огласку в СМИ, и мужчину начала искать полиция, он сам явился в отделение, чтобы дать показания.
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