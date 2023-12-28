Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался

приводит слова одного из пассажиров портал «Е1».

«Электричка должна была выехать в 10.54 из Нижнего Тагила. Но опоздала на 38 минут. Еле-еле выехали из Нижнего Тагила и встали на станции "Старатель". Некоторые люди решили вернуться в город. Машинист сказал, что возникли технические проблемы»,