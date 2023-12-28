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Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Электропоезд «Финист», он же обновлённая «Ласточка», которую РЖД называет первым импортозамещённым поездом, выехав из Нижнего Тагила, встал по пути в Екатеринбург.
В пресс-службе уральской транспортной прокуратуре заявили, что к ним жалоб и обращений по данному поводу не поступало. Тем не менее Свердловской транспортной прокуратурой совместно с Нижнетагильской транспортной прокуратурой была организована проверка.
«Электричка должна была выехать в 10.54 из Нижнего Тагила. Но опоздала на 38 минут. Еле-еле выехали из Нижнего Тагила и встали на станции "Старатель". Некоторые люди решили вернуться в город. Машинист сказал, что возникли технические проблемы»,
– приводит слова одного из пассажиров портал «Е1».
В пресс-службе уральской транспортной прокуратуре заявили, что к ним жалоб и обращений по данному поводу не поступало. Тем не менее Свердловской транспортной прокуратурой совместно с Нижнетагильской транспортной прокуратурой была организована проверка.
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