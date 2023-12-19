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Первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД выполнил первый рейс из Екатеринбурга
Фото: Владимир Задумин
Электропоезд ЭС104 «Финист», который РЖД называет первым импортозамещённым поездом, отправился в свой первый рейс – из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, «Финисты» будут поначалу курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области – из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, Качканар, Нижний Тагил и Серов, а в январе 2024 года их планируют поставить и на новые маршруты – в Верхотурье и Карпинск.
«Финист» собирается на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, созданном в 2010 году как совместное предприятие «Группы Синара» и немецкого концерна Siemens AG. Изначально планировалось, что все поезда серии ЭС будут носить коммерческое название «Ласточка», однако в декабре 2023 года в РЖД запустили голосование по выбору нового коммерческого названия для серии ЭС104, в ходе которого было определено новое название «Финист» – так звали на русский манер сказочную птицу Феникс, символ вечного обновления и возрождения. На изготовленных поездах, впрочем, надписи «Ласточка» пока не убрали.
Несмотря на то что Siemens в 2022 году вышел из совместного предприятия и свернул свой бизнес в России, название нового электропоезда ЭС104 по-прежнему содержит отсылку к немецкому концерну — первые две буквы расшифровываются как Электропоезд Сименс.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, «Финисты» будут поначалу курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области – из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, Качканар, Нижний Тагил и Серов, а в январе 2024 года их планируют поставить и на новые маршруты – в Верхотурье и Карпинск.
«Финист» собирается на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, созданном в 2010 году как совместное предприятие «Группы Синара» и немецкого концерна Siemens AG. Изначально планировалось, что все поезда серии ЭС будут носить коммерческое название «Ласточка», однако в декабре 2023 года в РЖД запустили голосование по выбору нового коммерческого названия для серии ЭС104, в ходе которого было определено новое название «Финист» – так звали на русский манер сказочную птицу Феникс, символ вечного обновления и возрождения. На изготовленных поездах, впрочем, надписи «Ласточка» пока не убрали.
Несмотря на то что Siemens в 2022 году вышел из совместного предприятия и свернул свой бизнес в России, название нового электропоезда ЭС104 по-прежнему содержит отсылку к немецкому концерну — первые две буквы расшифровываются как Электропоезд Сименс.
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