Первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД выполнил первый рейс из Екатеринбурга

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Электропоезд ЭС104 «Финист», который РЖД называет первым импортозамещённым поездом, отправился в свой первый рейс – из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.Как сообщили в пресс-службе РЖД, «Финисты» будут поначалу курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области – из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, Качканар, Нижний Тагил и Серов, а в январе 2024 года их планируют поставить и на новые маршруты – в Верхотурье и Карпинск.«Финист» собирается на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, созданном в 2010 году как совместное предприятие «Группы Синара» и немецкого концерна Siemens AG. Изначально планировалось, что все поезда серии ЭС будут носить коммерческое название «Ласточка», однако в декабре 2023 года в РЖД запустили голосование по выбору нового коммерческого названия для серии ЭС104, в ходе которого было определено новое название «Финист» – так звали на русский манер сказочную птицу Феникс, символ вечного обновления и возрождения. На изготовленных поездах, впрочем, надписи «Ласточка» пока не убрали.Несмотря на то что Siemens в 2022 году вышел из совместного предприятия и свернул свой бизнес в России, название нового электропоезда ЭС104 по-прежнему содержит отсылку к немецкому концерну — первые две буквы расшифровываются как Электропоезд Сименс.