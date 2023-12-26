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Из-за сильного снегопада ГИБДД перекрыла часть трассы в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области из-за сильного снегопада ГИБДД ввела ограничения для грузового и пассажирского транспорта на трассе Камышлов – Сухой Лог.
Ограничения действуют с 14-го по 37-й километр. Их обещают снять после того, как дорогу приведут в порядок, говорится в сообщении УГИБДД по региону.
Ранее ГИБДД временно ограничивала проезд грузовикам и автобусам на Серовском тракте между Невьянском и Среднеуральском. Однако сейчас там, как сообщат читатели «Вечерним ведомостей» ограничения уже сняты.
Также напомним, что сегодня на трассе Екатеринбург – Серов произошли две аварии: на 169-м и 217-м километрах.
Ограничения действуют с 14-го по 37-й километр. Их обещают снять после того, как дорогу приведут в порядок, говорится в сообщении УГИБДД по региону.
Ранее ГИБДД временно ограничивала проезд грузовикам и автобусам на Серовском тракте между Невьянском и Среднеуральском. Однако сейчас там, как сообщат читатели «Вечерним ведомостей» ограничения уже сняты.
Также напомним, что сегодня на трассе Екатеринбург – Серов произошли две аварии: на 169-м и 217-м километрах.
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