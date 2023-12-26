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Из-за ДТП на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнетуринском районе из-за ДТП на 217-м километре трассы Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, на трассе столкнулись Land Rover и Renault Megane. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Одного из водителей осматривают медики, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Ранее в ГИБДД призывали водителей к осторожному вождению из-за сложной дорожной обстановки после сильных снегопадов.
Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, на трассе столкнулись Land Rover и Renault Megane. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Одного из водителей осматривают медики, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Ранее в ГИБДД призывали водителей к осторожному вождению из-за сложной дорожной обстановки после сильных снегопадов.
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