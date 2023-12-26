Из-за ДТП на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнетуринском районе из-за ДТП на 217-м километре трассы Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, на трассе столкнулись Land Rover и Renault Megane. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Одного из водителей осматривают медики, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Ранее в ГИБДД призывали водителей к осторожному вождению из-за сложной дорожной обстановки после сильных снегопадов.