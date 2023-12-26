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Четыре автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё одна авария произошла на трассе Екатеринбург – Серов, из-за которой оказалась перекрыта одна полоса движения. По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в нижнетагильском районе на 169-м километре трассы столкнулись четыре транспортных средства. В связи с этим было организовано реверсивное движение по одной полосе. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в ГИБДД сообщали о столкновении двух авто на 217-м километре Серовского тракта.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в нижнетагильском районе на 169-м километре трассы столкнулись четыре транспортных средства. В связи с этим было организовано реверсивное движение по одной полосе. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в ГИБДД сообщали о столкновении двух авто на 217-м километре Серовского тракта.
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