Возрастное ограничение 18+
Пациентка Рефтинской городской больницы пожаловалась на условия в стационаре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Рефтинском 69-летняя пациентка, попавшая в отделение гнойной хирургии из-за осложнений вследствие диабета, пожаловалась на условия в станционере местной городской больницы.
По её словам, она оказалась единственной пациенткой в секции. Персонал был занят своими делами в другом корпусе, из-за его ей приходилось оставаться без медицинского надзора. Пенсионерке объяснили это нехваткой кадров. Женщина также заявила, что ей пришлось всю ночь пролежать с верхним давлением 190 без лекарств. Внимание на неё обратили внимание только когда она не смогла самостоятельно подняться, пишет телеграм-канал «Ural Mash».
Кроме этого, со слов пожилой женщины, туалет и душ в больнице не работают. Работал только мужской туалет, куда она и ходила, но и туда приходилось ходить с баночкой, чтобы набирать в неё воду из раковины и таким образом смывать за собой.
Напомним, что на Рефтинскую городскую больницу местные жители пожаловались во время прямой линии с Владимиром Путиным. Только после этого глава свердловского Минздрава посетил больницу, и на прошлой неделе пообещал приступить к решению проблем.
По словам Евгения Куйвашева, на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.
По её словам, она оказалась единственной пациенткой в секции. Персонал был занят своими делами в другом корпусе, из-за его ей приходилось оставаться без медицинского надзора. Пенсионерке объяснили это нехваткой кадров. Женщина также заявила, что ей пришлось всю ночь пролежать с верхним давлением 190 без лекарств. Внимание на неё обратили внимание только когда она не смогла самостоятельно подняться, пишет телеграм-канал «Ural Mash».
Кроме этого, со слов пожилой женщины, туалет и душ в больнице не работают. Работал только мужской туалет, куда она и ходила, но и туда приходилось ходить с баночкой, чтобы набирать в неё воду из раковины и таким образом смывать за собой.
Напомним, что на Рефтинскую городскую больницу местные жители пожаловались во время прямой линии с Владимиром Путиным. Только после этого глава свердловского Минздрава посетил больницу, и на прошлой неделе пообещал приступить к решению проблем.
По словам Евгения Куйвашева, на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Глава свердловского Минздрава обещал приступить к решению проблем Рефтинской больницы
21 декабря 2023
21 декабря 2023
Малютку из серовского сугроба врачи отпустили домой
20 декабря 2023
20 декабря 2023
Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
17 декабря 2023
17 декабря 2023