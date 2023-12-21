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Пациентка Рефтинской городской больницы пожаловалась на условия в стационаре

10.33 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Рефтинском 69-летняя пациентка, попавшая в отделение гнойной хирургии из-за осложнений вследствие диабета, пожаловалась на условия в станционере местной городской больницы.

По её словам, она оказалась единственной пациенткой в секции. Персонал был занят своими делами в другом корпусе, из-за его ей приходилось оставаться без медицинского надзора. Пенсионерке объяснили это нехваткой кадров. Женщина также заявила, что ей пришлось всю ночь пролежать с верхним давлением 190 без лекарств. Внимание на неё обратили внимание только когда она не смогла самостоятельно подняться, пишет телеграм-канал «Ural Mash».

Кроме этого, со слов пожилой женщины, туалет и душ в больнице не работают. Работал только мужской туалет, куда она и ходила, но и туда приходилось ходить с баночкой, чтобы набирать в неё воду из раковины и таким образом смывать за собой.

Напомним, что на Рефтинскую городскую больницу местные жители пожаловались во время прямой линии с Владимиром Путиным. Только после этого глава свердловского Минздрава посетил больницу, и на прошлой неделе пообещал приступить к решению проблем.

По словам Евгения Куйвашева, на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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