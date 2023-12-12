После жалобы Путину на состояние Рефтинской больницы ситуацией заинтересовался Куйвашев

«В 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников»,