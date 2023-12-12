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После жалобы Путину на состояние Рефтинской больницы ситуацией заинтересовался Куйвашев
Фото: Вечерние ведомости
После жалобы Владимиру Путину жителей Рефтинского на плохое состояние местной больницы во время прямой линии по поручению Евгения Куйвашева в поселок срочно выехал министр здравоохранения Андрей Карлов.
Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола». Также в департаменте информационной политики опубликовали комментарий Евгения Куйвашева, касающийся упомянутой во время прямой линии с президентом больницы.
Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола». Также в департаменте информационной политики опубликовали комментарий Евгения Куйвашева, касающийся упомянутой во время прямой линии с президентом больницы.
«В 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников»,
– обещает губернатор.
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