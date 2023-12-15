Глава свердловского Минздрава обещал приступить к решению проблем Рефтинской больницы

– говорится в сообщении ДИПа.

«На первом этапе планируется обновить плитку и оконные блоки, отштукатурить и покрасить стены поликлиники. Особое внимание уделят обновлению приемного покоя и подготовке кабинета врача приемного отделения. Здесь работы предписано завершить до новогодних каникул. Далее строители приступят к ремонту на 2, 3 и 4 этажах стационара»,