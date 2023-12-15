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Глава свердловского Минздрава обещал приступить к решению проблем Рефтинской больницы

16.02 Четверг, 21 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов пообещал приступить к решению проблем больницы в Рефтинском, на состояние которой жаловались местные.

Как сообщает департамент информационной политики региона, в ближайшее время должны будут решиться вопросы, связанные с:
– графиком ремонтных работ;
– закупкой оборудования для кабинета физиолечения;
– порядком приема узких специалистов;
– графиком проведения диспансеризации;
– зарплатой и премированием сотрудников больницы.

Отмечается, что ремонтные работы в Рефтинской больнице планируют организовать так, чтобы они не мешали лечебному процессу. В выходные ремонтировать будут в холлах и в кабинетах, а в будни – на лестничных площадках и в переходе.

«На первом этапе планируется обновить плитку и оконные блоки, отштукатурить и покрасить стены поликлиники. Особое внимание уделят обновлению приемного покоя и подготовке кабинета врача приемного отделения. Здесь работы предписано завершить до новогодних каникул. Далее строители приступят к ремонту на 2, 3 и 4 этажах стационара»,

– говорится в сообщении ДИПа.


Напомним, что глава свердловского Минздрава посещал больницу Рефтинского после того, как местные жители пожаловались на ее состояние Владимиру Путина во время прямой линии. Также после этого губернатор Свердловской области заявил, что на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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