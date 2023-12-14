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Глава свердловского Минздрава пообещал завершить ремонт в Рефтинской больнице
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, который по поручению губернатора срочно выезжал в поселок Рефтинский, пообещал завершить ремонт местной больнице.
Комментируя ситуацию с больницей, он обратил внимание на то, что весной уходящего года в учреждении был отремонтирован первый этаж. Также чиновник подчеркнул, что за последние два года в больнице установили семь медицинских аппаратов, в том числе маммограф, аппарат УЗИ, электрокардиограф и аппарат суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, на общую сумму 17,3 миллиона рублей.
Кроме этого, он пообещал, что будут отремонтированы и другие помещения больницы. Для этого, по его словам, было объявлено об объединении больниц Рефтинского и Малышева.
Напомним, что министр выехал в Рефтинскую больницу после того, как местные жители пожаловались на ее состояние Владимиру Путина во время прямой линии. Также после этого губернатор Свердловской области заявил, что на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.
Комментируя ситуацию с больницей, он обратил внимание на то, что весной уходящего года в учреждении был отремонтирован первый этаж. Также чиновник подчеркнул, что за последние два года в больнице установили семь медицинских аппаратов, в том числе маммограф, аппарат УЗИ, электрокардиограф и аппарат суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, на общую сумму 17,3 миллиона рублей.
Кроме этого, он пообещал, что будут отремонтированы и другие помещения больницы. Для этого, по его словам, было объявлено об объединении больниц Рефтинского и Малышева.
«Уже идет разработка проектно-сметной документации, думаю, что во второй половине следующего года мы приступим к работам в остальных помещениях»,
– пообещал Андрей Карлов.
Напомним, что министр выехал в Рефтинскую больницу после того, как местные жители пожаловались на ее состояние Владимиру Путина во время прямой линии. Также после этого губернатор Свердловской области заявил, что на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.
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