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Глава свердловского Минздрава пообещал завершить ремонт в Рефтинской больнице

11.08 Пятница, 15 декабря 2023
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, который по поручению губернатора срочно выезжал в поселок Рефтинский, пообещал завершить ремонт местной больнице.

Комментируя ситуацию с больницей, он обратил внимание на то, что весной уходящего года в учреждении был отремонтирован первый этаж. Также чиновник подчеркнул, что за последние два года в больнице установили семь медицинских аппаратов, в том числе маммограф, аппарат УЗИ, электрокардиограф и аппарат суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, на общую сумму 17,3 миллиона рублей.

Кроме этого, он пообещал, что будут отремонтированы и другие помещения больницы. Для этого, по его словам, было объявлено об объединении больниц Рефтинского и Малышева.

«Уже идет разработка проектно-сметной документации, думаю, что во второй половине следующего года мы приступим к работам в остальных помещениях»,

– пообещал Андрей Карлов.


Напомним, что министр выехал в Рефтинскую больницу после того, как местные жители пожаловались на ее состояние Владимиру Путина во время прямой линии. Также после этого губернатор Свердловской области заявил, что на ремонт поликлиники выделяли 5,8 миллиона рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:44 Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
20:28 На центральной площади Екатеринбурга приступили к установке главной елки города
19:49 В Калиновском лесопарке уже пять дней ищут Бакса
19:20 В Белинке зазвучит музыка Геннадия Гладкова
18:59 Жители екатеринбургского Вторчермета обеспокоены судьбой отремонтированной двухэтажки
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