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К погибшему в Первоуральске мальчику-боксёру медики не сумели подоспеть вовремя
Фото: «Инцидент Первоуральск»
Вопреки правилам проведения спортивных соревнований и здравому смыслу возле Центра развития детей и молодёжи Первоуральска во время проведения открытого первенства по боксу не дежурила машина «Скорой помощи». В здании находился только дежурный врач, а когда юному участнику поединков стало плохо, «неотложку» пришлось вызывать по телефону.
Мало того, когда машина «Скорой» всё же прибыла на вызов, она не смогла безпрепятственно проехать к зданию где проходил чемпионат, — проезд был перекрыт шлагбаумом. Организаторы соревнований не только не догадались обеспечить проезд для приехавших медиков, но даже встретить их не удосужились. Врачей встречала взволнованная детвора. Дети же проводили врача пешком к зданию Центра, пока кто-то из взрослых вручную поднимал шлагбаум, чтобы пропустить «Скорую».
Следствию ещё предстоить выяснить, был ли шанс у 14-летнего погибшего спортсмена, если бы «Скорая» изначально дежурила у здания или хотя бы не встретила препятствий в виде шлагбаума. Но уже ясно, что организовывались соревнования не только без согласования со Свердловской федерацией бокса, но и с очевидными нарушениями различных правил и прямых приказов (например, приказа Министерства спорта Российской Федерации о присутствии на спортивных мероприятиях карет «Скорой помощи»).
Меж тем, стало известно, что юный боксёр погиб не из-за пропущенных ударов в область печени и почек, как предполагалось ранее. Сейчас причиной смерти называется закрытая черепно-мозговая травма. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — пишет телеграм-канал «Shot».
Мало того, когда машина «Скорой» всё же прибыла на вызов, она не смогла безпрепятственно проехать к зданию где проходил чемпионат, — проезд был перекрыт шлагбаумом. Организаторы соревнований не только не догадались обеспечить проезд для приехавших медиков, но даже встретить их не удосужились. Врачей встречала взволнованная детвора. Дети же проводили врача пешком к зданию Центра, пока кто-то из взрослых вручную поднимал шлагбаум, чтобы пропустить «Скорую».
Следствию ещё предстоить выяснить, был ли шанс у 14-летнего погибшего спортсмена, если бы «Скорая» изначально дежурила у здания или хотя бы не встретила препятствий в виде шлагбаума. Но уже ясно, что организовывались соревнования не только без согласования со Свердловской федерацией бокса, но и с очевидными нарушениями различных правил и прямых приказов (например, приказа Министерства спорта Российской Федерации о присутствии на спортивных мероприятиях карет «Скорой помощи»).
Меж тем, стало известно, что юный боксёр погиб не из-за пропущенных ударов в область печени и почек, как предполагалось ранее. Сейчас причиной смерти называется закрытая черепно-мозговая травма. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — пишет телеграм-канал «Shot».
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