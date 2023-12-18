Турнир в Первоуральске, на котором погиб подросток, не был согласован с федерацией бокса

написал Умар Кремлёв в своем телеграм-канале.

«Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий»,