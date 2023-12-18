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Турнир в Первоуральске, на котором погиб подросток, не был согласован с федерацией бокса
Фото: «Инцидент Первоуральск»
Турнир в Первоуральске, на котором погиб 14-летний юноша, не был согласован со Свердловской областной федерацией бокса. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв.
Он также заявил, что Международной ассоциация бокса намерена помогать правоохранителям в расследовании трагедии, чтобы детально разобраться в ситуации. В Свердловской областной федерацией бокса пообещали оказать поддержку родственникам погибшего, в том числе материальную.
Напомним, что после гибели 14-летнего Тимофея на соревнованиях по боксу следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).
«Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий»,
– написал Умар Кремлёв в своем телеграм-канале.
Он также заявил, что Международной ассоциация бокса намерена помогать правоохранителям в расследовании трагедии, чтобы детально разобраться в ситуации. В Свердловской областной федерацией бокса пообещали оказать поддержку родственникам погибшего, в том числе материальную.
Напомним, что после гибели 14-летнего Тимофея на соревнованиях по боксу следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).
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