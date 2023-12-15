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Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
Фото: «Инцидент Первоуральск»
На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск произошла трагедия. Во время финального раунда 14-летний подросток получил смертельный удар от соперника.
Мальчик Тимофей погиб сегодня, 17 декабря, во время соревнований по боксу, которые второй день шли в Центре развития детей и молодёжи. На первенстве Тимофей показывал отличную подготовку, одолевал одного соперника за другим, что и позволило ему выйти в финал. Но в последнем бою он получил сильный удар в область печени. После этого он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики пытались оказать ему помощь, но спасти Тимофея не смогли. Подросток скончался, не приход в сознание.
Следственный отдел по городу Первоуральск Следственного управления СК России по Свердловской области начал проверку обстоятельств при которых погиб несовершеннолетний спортсмен. В частности, проверяется, предъявлял ли погибший медицинские справки, чтобы пройти к участию в соревнованиях. Проверку проводит и местная прокуратура.
Мальчик Тимофей погиб сегодня, 17 декабря, во время соревнований по боксу, которые второй день шли в Центре развития детей и молодёжи. На первенстве Тимофей показывал отличную подготовку, одолевал одного соперника за другим, что и позволило ему выйти в финал. Но в последнем бою он получил сильный удар в область печени. После этого он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики пытались оказать ему помощь, но спасти Тимофея не смогли. Подросток скончался, не приход в сознание.
Следственный отдел по городу Первоуральск Следственного управления СК России по Свердловской области начал проверку обстоятельств при которых погиб несовершеннолетний спортсмен. В частности, проверяется, предъявлял ли погибший медицинские справки, чтобы пройти к участию в соревнованиях. Проверку проводит и местная прокуратура.
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